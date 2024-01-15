Политика Шольц раскритиковал Макрона за недостаточную поддержку Украины

2024-01-15 16:48

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу его недостаточной помощи Украине.

В целом отношения между лидерами напряжены по таким вопросам, как энергетические субсидии, импорт китайских электромобилей и оборонная политика и Украина, пишет Telegraph.

В декабре Шольц предупредил страны-члены ЕС, что они посылают недостаточно военной помощи Киеву, намекая на Макрона, чья поддержка значительно отстает от поддержки Берлина.

Дипломаты опасаются, что напряженные отношения могут помешать Берлину убедить Париж поддержать расширение возглавляемой Францией антипиратской миссии ЕС в Ормузском проливе к Красному морю.

"Отношения пока не совсем работают. Немцы считают, что французы делают недостаточно для Украины, несмотря на то, что говорят о большой игре, и они правы", - заявил один из дипломатов ЕС.

После авиаударов США и Великобритании по Йемену, являвшихся ответом на угрозу коммерческому судоходству со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев, эти удары получили политическую поддержку со стороны членов ЕС – Германии, Нидерландов и Дании.

Но Франция, Италия и Испания не подписали совместное заявление в поддержку атак и предупредили, что в будущем их может быть больше.

Париж отказался участвовать в авиаударах или подписать заявление, пытаясь сохранить отношения с Ираном в надежде взять на себя роль посредника в регионе.

Германия настаивает на том, чтобы ЕС расширил возглавляемую Францией антипиратскую миссию EMASoH в Ормузском проливе на Красное море, где хуситы используют дроны и ракеты для атак на суда.

Однако, несмотря на немецкие предложения послать военно-морской корабль для поддержки миссии, Париж пока воздерживается от ответа на этот план.

На фоне опасений по поводу шага Макрона стать посредником в регионе, Жозеп Боррель, руководитель внешнеполитического ведомства ЕС, планирует предложить государствам-членам план новой, специально разработанной миссии ЕС в Красном море.

Это будет предусматривать размещение там трех эсминцев или фрегатов по меньшей мере в год, и Германия, стремящаяся к развитию многостороннего сотрудничества для защиты судоходства и торговли, поддержит эту идею.