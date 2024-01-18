Жизнь Премьер Шмыгаль задекларировал за год 900 тысяч доходов, а его жена более 7 миллионов

2024-01-18 12:30

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал 900 тысяч 717 гривен доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2022 год. Весь его доход составил заработная плата. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Интерфакс.

Жена главы правительства задекларировала 7 млн. 122 тыс. 016 грн. доходов, из которых 27 600 грн. – пенсия по инвалидности и 7 млн. 094 тыс. 416 грн. – доход от предпринимательской деятельности.

В 2021 году жена Шмыгаля имела доход от предпринимательской деятельности в сумме 2,7 млн грн, а в декларации за 2020 год среди ее доходов премьер указывал только пенсию по инвалидности.

Глава правительства также указал в декларации 209 тыс. грн на банковских счетах и 140 тысяч долларов наличными, а жена и дочь – 303 тыс. грн на банковских счетах, 68 тыс. грн и $85 тыс. наличных.

Шмыгаль имеет земельный участок (2200 кв. м) во Львовской области.

Жена премьера владеет земельным участком (151 кв. м), домом (215,9 кв. м) и гаражом (17,7 кв. м) во Львове, 25% еще одного земельного участка (458 кв. м), нежилым зданием (323,2 кв. м) во Львове и земельным участком (2 200 кв. м) во Львовской области.

Жена премьера владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.