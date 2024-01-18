Жизнь СБУ открыло уголовное производство по факту незаконной прослушки сотрудников Bihus.Info

2024-01-18 09:31

Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки представителей журналистского проекта Bihus.Info. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное производство открыто по статье незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

"По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства. Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся обращения наркотических веществ", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус заявил, что на видео - часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих - понятны. Но это не оправдание, потому что мы увидели на видео, а именно - употребление запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

По словам Бигуса, за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.