Политика Владимир Зеленский отреагировал на факт тайной слежки за журналистами Bihus.Info

2024-01-22 13:32

Президент Владимир Зеленский после появления информации о слежке за журналистами лично приглашал главу СБУ Василия Малюка. Об этом глава государства заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По его словам, факт тайной слежки за командой журналистских расследований Bihus.Info следует тщательно расследовать и добавил, что сейчас же после инцидента пригласил к себе главу Службы безопасности Украины.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - заверил президент.

По его мнению, "надо найти ответы на все это", поэтому Служба безопасности будет расследовать дело и найдет виновных.

Напомниим, ранее в СБУ сообщили, что расследуют незаконную прослушку и видеосъемку представителей Bihus.Info.

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