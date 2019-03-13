Политика В НАБУ ответили на обвинения в покрывательстве хищений в Укроборонпроме

2019-03-13 12:43 153

В НАБУ заявили о манипуляциях и безосновательных обвинениях в покрывательстве хищений в Укроборонпроме, содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info.

Как указано в заявлении пресс-службы бюро, расследование "содержит неточности, а порой и манипуляции".

В ведомстве отрицают, что вычеркнули фирму Оптимумспецдеталь, через которую осуществлялись аферы с оборонкой, из перечня фиктивных.

"НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать ли вести перечень/реестр компаний, являющихся фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы.

В течение 2016-2017 гг государственный концерн Укроборонпром неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компаний-контрагентов. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал Укроборонпром", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что ООО Оптимумспецдеталь упоминается в четырех письмах от НАБУ в Укроборонпром и "ни в одном из них не опровергается факт того, что компания занимается противоправной деятельностью".