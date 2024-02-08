Жизнь Глава СБУ сообщил о кадровых решениях, связанных со скандалом вокруг Bihus.Info

2024-02-08 10:27

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия ради победы Украины в войне против рашистов, а также дальнейшие шаги по обеспечению свободы слова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Василий Малюк рассказал иностранным партнерам о вкладе Служба безопасности в защиту страны, поблагодарил страны-партнеры за поддержку и рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности свободу слова.

Послы получили ответы по ситуации, которая сложилась вокруг редакции Bihus.Info. Малюк сообщил о кадровых решениях, в частности об увольнении руководителя одного из департамента защиты национальной государственности и о переформатировании работы тех подразделений департамента, которые нуждаются в усилении.

"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ", - заверил руководитель СБУ.