Жизнь Глава СБУ сообщил о кадровых решениях, связанных со скандалом вокруг Bihus.Info

2024-02-08 10:27

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вопросы взаимодействия ради победы Украины в войне против рашистов, а также дальнейшие шаги по обеспечению свободы слова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Василий Малюк рассказал иностранным партнерам о вкладе Служба безопасности в защиту страны, поблагодарил страны-партнеры за поддержку и рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности свободу слова.

Послы получили ответы по ситуации, которая сложилась вокруг редакции Bihus.Info. Малюк сообщил о кадровых решениях, в частности об увольнении руководителя одного из департамента защиты национальной государственности и о переформатировании работы тех подразделений департамента, которые нуждаются в усилении.

"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ", - заверил руководитель СБУ.

subscriber subscriber

Еще по теме

Владимир Зеленский отреагировал на факт тайной слежки за журналистами Bihus.Info

2024-01-22 13:32

СБУ открыло уголовное производство по факту незаконной прослушки сотрудников Bihus.Info

2024-01-18 09:31

В СБУ заявили, что хакерский взлом Киевстара — это большое предупреждение не только для Украины

2024-01-05 16:31

СБУ резко усилит удары по тылам врага - война максимально приблизится к москве

2023-12-22 12:29

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Никополе в упор расстреляли автомобиль заместителя городского головы

2024-02-08 13:35

Глава СБУ сообщил о кадровых решениях, связанных со скандалом вокруг Bihus.Info

2024-02-08 10:27

Украинцам пересчитают стоимость коммуналки по-новому

2024-02-07 21:37

Офис генпрокурора поручил ГБР расследование слежки за журналистами Bihus.Infо

2024-02-07 12:28
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Никополе в упор расстреляли автомобиль заместителя городского головы 2024-02-08 13:35
Глава СБУ сообщил о кадровых решениях, связанных со скандалом вокруг Bihus.Info 2024-02-08 10:27
Украинцам пересчитают стоимость коммуналки по-новому 2024-02-07 21:37
Офис генпрокурора поручил ГБР расследование слежки за журналистами Bihus.Infо 2024-02-07 12:28