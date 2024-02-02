Экономика Украина обновила исторический рекорд по сумме госдолга. Вернуть нужно уже более 5,5 триллиона

2024-02-02 16:31

По состоянию на конец 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5519,48 млрд грн или $145,32 млрд. Это новый исторический рекорд. Такие данные обнародовал Минфин.

За прошлый год совокупный государственный долг Украины вырос в долларовом выражении на $33,9 млрд, или 30,4% - до $145,32 млрд, а в гривневом - на 1 трлн 444,0 млрд грн, или 35,4%, до 5 трлн 519,5 млрд грн.

При этом прямой госдолг увеличился на 34,4% - до $136,59 млрд или до 5 трлн 188,1 млрд грн, и составил 94,0% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Сообщается, что внешний прямой долг в прошлом году вырос на 49,1%, или $31,20 млрд - до $94,79 млрд, в то время как внутренний прямой - на 14,2%, или 198,0 млрд грн, до 1 трлн 587,7 млрд грн.

Совокупный внешний госдолг Украины в 2023 году увеличился на 42,3%, или на $30,23 млрд - до $101,70 млрд, в то время как совокупный внутренний - на 13,3%, или на 194,6 млрд грн, до 1 трлн 656,5 млрд грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла до 70,0%.

Только за декабрь 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 396,81 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 4,49 млрд долларов.