Минфин назвал точную сумму, на сколько за месяц изменился госдолг Украины

Государственный и гарантированный государством долг Украины за месяц уменьшился в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн. В то же время в долларовом эквиваленте долг увеличился на 9,5 млн, сообщило Министерство финансов.
Указывается, что по состоянию на 28 февраля общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 7 019,53 млрд гривен (169,09 млрд дол.), в том числе:
При этом в течение месяца государственный внутренний долг сократился на 15,48 млрд грн. В феврале 2025 года произошло погашение облигаций UA4000204150 на сумму более 41 млрд грн.