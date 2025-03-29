Экономика Минфин назвал точную сумму, на сколько за месяц изменился госдолг Украины

2025-03-29 08:28

Государственный и гарантированный государством долг Украины за месяц уменьшился в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд грн. В то же время в долларовом эквиваленте долг увеличился на 9,5 млн, сообщило Министерство финансов.

Указывается, что по состоянию на 28 февраля общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 7 019,53 млрд гривен (169,09 млрд дол.), в том числе:

  • государственный и гарантированный государством внешний долг – 5 106,73 млрд грн (72,75% от общей суммы) или 123,01 млрд дол.;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 912,80 млрд грн (27,25%) или 46,08 млрд дол.

При этом в течение месяца государственный внутренний долг сократился на 15,48 млрд грн. В феврале 2025 года произошло погашение облигаций UA4000204150 на сумму более 41 млрд грн.

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В Украине раскрыли транснациональную группировку криптомошенников, выкравших 13 млн долларов 2025-03-28 11:32
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня 2025-03-27 13:35