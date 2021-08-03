Экономика США оказались на грани дефолта - лимит госдолга сильно превышен, спасти может только одно

2021-08-03 10:41

Одна из крупнейших экономик мира - США оказалась на грани дефолта после истечения срока соглашения о приостановке лимита госдолга.

Как сообщает Bloomberg, лимит суммы долга установили на уровне 22 триллиона долларов в 2019 году, но летом текущего года задолженность выросла до 28,5 триллиона.

Если Конгресс не предпримет никаких действий, Минфину придется пойти на крайние меры. Теперь ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах - 450 миллиардов долларов.

При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам. Минфин США уже приостановил выпуск ряда специальных бумаг, а также начал использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Еще одной возможностью сэкономить станет приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора.

Интересно, что США сталкиваются с подобной ситуацией не в первый раз. Федеральному правительству уже неоднократно приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между двумя партиями. Только за последние десять лет такое случалось трижды. В нынешних условиях демократы могут пойти на сокращение бюджета, что исключает необходимость переговоров с республиканцами, однако это сделает партию в одиночку ответственной за непопулярное решение. В случае же попытки договориться о повышении госдолга, республиканцы будут добиваться согласия на пересмотр нужных им статей бюджета или обменяют свою поддержку плана демократов на другие законопроекты.