Политика Столтенберг встретился с руководством Конгресса США: обсудили финпомощь Украине

2024-01-31 18:26

Генеральный секретарь Североатлантического союза (НАТО) Йенс Столтенберг встретился со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и другими главами Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия.

Во время встречи с Джонсоном объяснил, почему в США возникла сложная ситуация на границе с Мексикой. Глава Альянса отметил важность предоставления финпомощи Украине.

"Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины", - отметил Столтенберг.

В ходе встречи генсек подчеркнул, что сильный блок НАТО отвечает стратегическим интересам США и благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.

"Столтенберг также отметил важность сохранения прочности НАТО через увеличение оборонных инвестиций, приветствуя их увеличение во всех странах Альянса за последние годы. Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания страны и стабильности Европы", - говорится в сообщении НАТО.

Столтенберг также встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В среду генсек выступит с речью в Heritage Foundation (Фонди "Наследие"), а также отправится в штат Алабама, где посетит завод по производству ракет и систем управления огнем компании Lockheed Martin.