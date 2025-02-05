Мир Экс-глава НАТО Йенс Столтенберг займет должность министра финансов Норвегии

2025-02-05 14:39

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг займет должность министра финансов Норвегии в рамках кадровых изменений в правительстве, сообщает Reuters.

Столтенберг, ветеран Лейбористской партии, дважды был премьер-министром Норвегии (2000-2001, 2005-2013), а также возглавлял НАТО в течение 10 лет, включая время первой каденции Дональда Трампа. Он экономист по образованию и уже занимал пост министра финансов в 1996-1997 годах.

В НАТО его называли "увещевателем Трампа" из-за способности убеждать Трампа не выходить из Альянса, несмотря на его критику недостаточных оборонительных расходов союзников.

Норвегия, не входящая в ЕС, опасается последствий возможных торговых конфликтов между США и Европой, поскольку ее экономика ориентирована на экспорт, в частности, нефтегазового сектора и рыболовства.

В настоящее время лейбористы отстают в рейтингах, однако возврат пользующегося популярностью среди норвежцев Столтенберга может улучшить их позиции.

В 2022 году Столтенберг должен был возглавить центробанк Норвегии, однако отказался от должности по просьбе президента США Джо Байдена продолжить работу в НАТО.

Еще во время первого премьерства Столтенберг ввел "бюджетное правило", ограничивающее использование средств суверенного фонда страны. Сначала предел составлял 4% от его общей стоимости, но со временем был снижен до 3%.