Спорт Бой Ломаченко и Камбососа подтвердили официально

2024-01-31 20:04

Украинский боксер сразится с экс-абсолютным чемпионом мира в легком весе в Австралии.

Василий Ломаченко и Джордж Камбосос официально проведут бой 12 мая в Австралии в городе Перт. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции.

Боксеры будут спорить за титул легкого веса IBF, который стал вакантным после того, как Дэвин Хейни пошел в другой дивизион.

Отметим, что Ломаченко проведет первое сражение после поражения от Хейни в прошлом году. Камбосос летом прошлого года победил Макси Хьюза после двух поражений от того же Хейни.