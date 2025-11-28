ВІЙНА В Україні Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів ЗСУ завершили курс підготовки в Норвегії

2025-11-28 12:30

Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів Повітряних сил України завершили курс підготовки в Норвегії. Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ .



"Бойові екіпажі пошуково-рятувальних підрозділів Повітряних сил України завершили один із найскладніших міжнародних курсів на базі Королівських Повітряних сил Норвегії", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що протягом кількох місяців українські рятувальники працювали пліч-о-пліч із інструкторами зі США, Данії та Швеції: відпрацьовували тактику малих груп, складні сценарії евакуацій у важкодоступних районах, удосконалювали медичні навички та опановували процедури НАТО.



Своєю чергою українські військові поділились своїм унікальним досвідом сучасної війни. Зокрема, вони демонстрували іноземним колегам відео евакуацій льотного складу з фронту, розповідали про застосування розвідувальних дронів для пошуку пілотів, ділилися тактикою роботи під постійним наглядом ворожих БПЛА та артилерії.



"У Норвегії ми були єдиними, хто має постійний бойовий досвід. Аналогічні операції наші партнери проводили ще в Афганістані чи Іраку. Але характер сучасної війни інший: сьогодні рятувальник має бути і медиком, і техніком, і оператором дронів, і повноцінним бійцем", - зазначив начальник відділу Центру управління пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації ЗСУ Віталій.



Під час навчань особлива увага приділялась роботі із західними літаками, зокрема F-16.



"Кожна система має свої особливості, і рятувальники повинні розуміти, як безпечно підійти до літака, знеструмити його, відкрити кабіну та евакуювати екіпаж у разі аварії", - пояснив військовий.



У Генштабі зазначили, що наразі кількість рятувальних груп суттєво збільшилась, а очолили їх військові з унікальним бойовим досвідом - серед них і оборонці Азовсталі.