Жизнь Офис генпрокурора поручил ГБР расследование слежки за журналистами Bihus.Infо

2024-02-07 12:28

Досудебное расследование по уголовному производству по заявлению журналистов Bihus.Infо будет осуществлять Государственное бюро расследований из-за вероятной причастности к преступлению сотрудников правоохранительного органа. Об этом сообщил Офис генпрокурора.



"Офис генерального прокурора поручил следователям Главного следственного управления ГБР осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по заявлению представителя журналистской редакции Bihus.Infо о незаконной установке и использовании специальных технических средств негласного получения информации в помещении загородного комплекса на территории Киевской области (ч.1 ст.359 УК Украины)", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что "учитывая, что к совершению указанного уголовного правонарушения, вероятно, причастны сотрудники правоохранительного органа, досудебное расследование в уголовном производстве подлежит исключительной подследственности Государственного бюро расследований".



В ведомстве заверили, что специальное подразделение в Офисе генпрокурора на постоянной основе работает над изучением всех нарушений против журналистов и обеспечивает надлежащее принятие мер с целью защиты их прав и интересов в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве.