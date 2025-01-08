Политика Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог отложил свои визиты в Киев и Париж

2025-01-08 13:34

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который должен стать специальным представителем Трампа по Украине и россии, планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января, но визит был отменен. Об этом в сообщили информагентства со ссылкой на источники.

Указывается, что его команда готовила встречи с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже, но этих встреч пока также не будет.

Ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне пока этот вопрос никак не комментировали.

"Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что может решить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, но пока не добился значительного прогресса в этом направлении. Тем не менее, попытка быстро свернуть конфликт остается ключевым приоритетом его новой администрации", - говорится в публикации Reuters.

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата визита еще не определена.

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