Мир Республиканцы раскритиковали Трампа за заявление о НАТО, - СМИ

2024-02-14 21:37

В Республиканской партии США некоторые политики раскритиковали заявление экс-президента Америки Дональда Трампа о том, что "будет поощрять" Россию делать "все, что она захочет" со странами НАТО, которые не соблюдают обязательство о выделении на оборону 2% ВВП.

Об этом пишет издание The Hill.

Журналисты отмечают, что одни представители Республиканской партии считают слова Трампа "не очень серьезными", а другие прямо заявили о несогласии с заявлением экс-президента.

В комментарии изданию сенатор от республиканцев Томми Тубервиль назвал слова 45-го президента США "сарказмом".

"Речь идет о том, чтобы страны – члены НАТО заплатили цену. Вы знаете, большинство из них этого не сделали", – пояснил он.

А вот сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что "ни в коем случае не согласен с тем", что США должны отвернуться от своих союзников по НАТО.

"Это, во-первых, никогда не делалось раньше и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – отметил он.

Добавим также, что ранее в Белом доме ответили на скандальное заявление Трампа о НАТО.