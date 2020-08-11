Мир фото Баррикады, горящие шины и кровь: Протесты в Беларуси стали похожи на Евромайдан

2020-08-11 10:41 297
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Протестующие в Минске строят баррикады, жгут шины и бросают коктейли Молотова в силовиков. Спецназ с людьми особо не церемонится, среди участников акции протеста уже много раненных. Это становится похожим на события во время Евромайдана в Киеве в 2013-14 гг., сообщает Telegram-канал Nexta Live.

В районе ТЦ "Рига" и на ул. Пушкинская строят баррикады.

По данным "Еврорадио", на улице Притицкого (возле метро "Спортивная") силовики разбили машины, использованные для заграждений. Разрушена остановка общественного транспорта. Протестующие еще не ушли. Проезжая часть заблокирована автомобилями в обе стороны.

ОМОН выстроился в шесть рядов возле консерватории на подступах к Администрации президента в Минске, передает корреспондент "Белсата".

Также СМИ сообщали, что демонстранты жгут шины. После 1 часа ночи силовики на спецтехнике начали таранить баррикады возле ТЦ "Рига". Участники протеста отбиваются от силовиков фейерверками, в ход пошли коктейли Молотова. Звучат выстрелы и взрывы. Есть раненые.

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