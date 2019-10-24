Политика Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено

2019-10-24 15:44 51

Бывший глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что следствие по делам Майдана приостановлено.

"Если брать в целом работу Управления спецрасследований, то за это время по делам Майдана сообщено о подозрении 448 лицам, направлено в суд 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров. То есть работа огромная сделана. Она продолжалась, но, к сожалению, она фактически приостановлена", - заявил он, передает Укринформ.

Также, по словам Горбатюка, в коррупционных преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников сообщено о подозрении 156 лицам, в суд направлено обвинительные акты по 88 человек.

Как отметил экс-глава управления ГПУ, по результатам работы Управления спецрасследований ГПУ было сообщено о подозрении двум бывшим президентам, бывшему премьер-министру, 11 экс-министрам, бывшему заместителю секретаря СНБО, экс-генеральному прокурору, экс-голове СБУ, председателю Высшего хозяйственного суда и другим.

"Работа управления спецрасследований сопровождалась большими препятствиями. Я об этом всегда докладывал обществу. В первую очередь по коррупционным делам, у нас убирались", - заявил Горбатюк.