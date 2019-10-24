Политика Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено

2019-10-24 15:44 51

Бывший глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявляет, что следствие по делам Майдана приостановлено. 

"Если брать в целом работу Управления спецрасследований, то за это время по делам Майдана сообщено о подозрении 448 лицам, направлено в суд 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров. То есть работа огромная сделана. Она продолжалась, но, к сожалению, она фактически приостановлена", - заявил он, передает Укринформ.

Также, по словам Горбатюка, в коррупционных преступлениях в отношении бывших высокопоставленных чиновников сообщено о подозрении 156 лицам, в суд направлено обвинительные акты по 88 человек.

Как отметил экс-глава управления ГПУ, по результатам работы Управления спецрасследований ГПУ было сообщено о подозрении двум бывшим президентам, бывшему премьер-министру, 11 экс-министрам, бывшему заместителю секретаря СНБО, экс-генеральному прокурору, экс-голове СБУ, председателю Высшего хозяйственного суда и другим.

"Работа управления спецрасследований сопровождалась большими препятствиями. Я об этом всегда докладывал обществу. В первую очередь по коррупционным делам, у нас убирались", - заявил Горбатюк.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Предъявленное Гладковскому подозрение связано с делами Пашинского

2019-10-21 09:15 414

Глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что лично изучит секретные материалы Портнова

2019-10-18 13:46 1017

Открыты еще три уголовных дела на экс-нардепа Пашинского, - глава ГПУ Рябошапка

2019-10-18 11:44 804

Рада одобрила законопроект Зеленского о реформе Генпрокуратуры - что изменится

2019-09-19 12:44 1140

Еще новости в разделе "Политика"

Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено

2019-10-24 15:44 51

Госдеп обязали в течение 30 дней рассекретить и обнародовать все переговоры с Киевом

2019-10-24 14:46 135

Зеленский заявил, что абсурдно надеяться на прекращение войны не ведя переговоров

2019-10-24 13:45 186

До конца года Северная Македония станет членом НАТО - В США одобрили проект

2019-10-24 09:14 198
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено 2019-10-24 15:44 51
Госдеп обязали в течение 30 дней рассекретить и обнародовать все переговоры с Киевом 2019-10-24 14:46 135
Зеленский заявил, что абсурдно надеяться на прекращение войны не ведя переговоров 2019-10-24 13:45 186
До конца года Северная Македония станет членом НАТО - В США одобрили проект 2019-10-24 09:14 198

Лента

15:44 Уволенный из ГПУ Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана уже остановлено
15:12 Новые нардепы побывали на нелегальных янтарных рудниках Ровенской области
14:46 Госдеп обязали в течение 30 дней рассекретить и обнародовать все переговоры с Киевом
14:13 Нацбанк обновил курс основных валют - доллар и евро опять начали дорожать
13:45 Зеленский заявил, что абсурдно надеяться на прекращение войны не ведя переговоров
13:12 ОБСЕ за сутки зафиксировала на Донбассе 453 взрыва
ГРАФИК 12:44 С 27 октября запустят ночной экспресс аэропорт Борисполь - Киев
12:11 Из-за матча Динамо-Копенгаген сегодня будут перекрывать три станции киевского метро
11:43 В Кабмине признали, что воздух в больших городах опасен, но дышать можно
11:16 Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси