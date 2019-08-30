Политика Суд оправдал экс-беркутовца, обвиняемого в пытках над активистами Евромайдана

2019-08-30 19:30 162

 

Днепровский райсуд Киева вынес оправдательный приговор для бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, обвиняемого в избиении и пытках активистов на Евромайдане. Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры не смогли доказать вину Хандрыкина. По версии следствия, он применял силу против активистов возле колоннады стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Сам экс-беркутовец на судебном заседании отсутствовал. После расформирования "Беркута" он работает в харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина, в этом деле фигурировали еще двое его экс-коллег – Владислав Мастег и Артем Войлоков. После объявления подозрения оба сбежали в Россию.

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