Политика Суд оправдал экс-беркутовца, обвиняемого в пытках над активистами Евромайдана

2019-08-30 19:30 162

Днепровский райсуд Киева вынес оправдательный приговор для бывшего беркутовца Андрея Хандрыкина, обвиняемого в избиении и пытках активистов на Евромайдане. Об этом сообщает Громадське.

Прокуроры не смогли доказать вину Хандрыкина. По версии следствия, он применял силу против активистов возле колоннады стадиона "Динамо" в январе 2014 года.

Сам экс-беркутовец на судебном заседании отсутствовал. После расформирования "Беркута" он работает в харьковской полиции.

Кроме Хандрыкина, в этом деле фигурировали еще двое его экс-коллег – Владислав Мастег и Артем Войлоков. После объявления подозрения оба сбежали в Россию.