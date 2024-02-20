Политика Германия готовит план передачи Украине дальнобойных систем, но Taurus там не упоминают − СМИ

2024-02-20 17:37

Партии правительственной коалиции Германии подготовили предложение по вооружению для Украины с предоставлением дальнобойных систем, но крылатые ракеты Taurus в инициативе не упомянуты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на несколько немецких СМИ, в том числе издание Bild

Детали: По данным изданий, коалиция подготовила пока непубличное предложение. Оно имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. Голосование по этому предложению в Бундестаге должно состояться на этой неделе.

СМИ акцентируют, что крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Но в документе говорится о "поставке дополнительно необходимых систем вооружения большой дальности и боеприпасов для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".

О каких именно системах вооружения большой дальности идет речь, не сообщается.

В правительственной коалиции Германии убеждены, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения, которые расположены далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска будут лучше защищены.

Taurus может достигать целей на расстоянии более 500 км.

Кроме оружия для Украины, предложение также включает новые политические и экономические санкции против России.