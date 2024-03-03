Политика В Польше фермеры поняли, что их протесты используют роССийские спецслужбы, - Минэкономики Украины

2024-03-03 14:30

 

Польские протесты против экспорта из Украины используют политики и иностранные спецслужбы, и местные фермеры это поняли.

Такое мнение высказал сегодня в эфире телеканала "Ми-Україна" заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

"Очень хорошо то, что сами фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками. Уже в СМИ появилось, что сами лидеры протестов говорят о том, что ими пользуются, кто инсценирует все эти "рассыпания" [украинского зерна]", – сказал он.

По словам замминистра экономики Украины, уже есть "осознание этого риска", а польское правительство, по данным Качки, расследует все подобные случаи.

"Польское правительство поняло и сумело убедить фермеров, что в таких продуктах, как пшеница, польские фермеры конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе", - отметил он.

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