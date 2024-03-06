Политика Посланник Китая накануне визита в Киев имел серьезный разговор в Брюсселе

2024-03-06 11:21

Управляющие по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Михаэль Зиберт и по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Никлас Кварнстрем встретились в Брюсселе со специальным посланником правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем. Об этом сообщается в пресс-релизе по результатам встречи, передает Интерфакс-Украина.

Делегации ЕС и Китая обсудили незаконную агрессивную войну рашистов против Украины и пути содействия справедливому и стабильному миру.

Отмечается, что во время встречи сторона ЕС возложила полную ответственность на россию за вероломную и неоправданную агрессию, подчеркнув, что "уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности Украины должно быть краеугольным камнем любого окончательного урегулирования".

"ЕС отмечает, что война рф представляет реальную угрозу европейской безопасности и, исходя из этого, позиция Китая в вопросах войны неизбежно влияет на наши двусторонние отношения. ЕС по-прежнему предан поддержке Украины во всем, что необходимо для победы", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ЕС приветствовали предстоящий визит специального посланника Ли в Киев, который, "есть такая надежда, предоставит возможность для предметного взаимодействия Китая с Украиной спустя более чем два года после начала незаконной агрессивной войны рф".

"ЕС ожидает, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН будет играть конструктивную роль и будет использовать каждую возможность для защиты и продвижения Устава ООН и международного права. Сторона ЕС подчеркнула, что ожидает, что Китай призовет россию немедленно и безоговорочно уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, выведет все вооруженные силы и военную технику по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Также представители ЕС подтвердили свою серьезную обеспокоенность, "которая также была высказана на саммите ЕС-Китай 7 декабря 2023 года, в отношении значительных объемов продукции двойного назначения и передовых технологий, которые экспортируются из Китая в российский военно-промышленный комплекс". В этом контексте ЕС призвал Китай сделать эффективные шаги в рамках своей юрисдикции, чтобы ограничить потоки этих наиболее чувствительных товаров. Обе стороны согласились оставаться на связи по этим важным вопросам.

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