Мир Орбан не отказался от безумной идеи "посылать мигрантов в Брюссель"

2024-10-01 19:15

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз угрожает отправлять искателей убежища в Брюссель, выражая несогласие с политикой Европейского Союза в отношении миграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Очередные угрозы Орбана прозвучали в понедельник, 30 сентября, во время выступления в парламенте Венгрии.

"Если Брюссель будет настаивать на своем решении наказать нас, он получит то, что хочет. Мы выведем мигрантов, которые стучат в ворота Венгрии, на главную площадь Брюсселя", – заявил он.

Венгерский премьер имел в виду решение Суда Европейского Союза штрафовать Будапешт на 200 миллионов евро за нарушение правил предоставления убежища в ЕС.

Орбан также констатировал, что в Европе "эра свободных путешествий подходит к концу", имея в виду решение Германии временно ввести контроль на своих границах и позицию нового правительства Франции в отношении миграции.

По его мнению, "все, что им нужно было сделать", чтобы избежать нынешней ситуации, – это "последовать примеру Венгрии и не впускать мигрантов с самого начала".

Напомним, в конце августа венгерское правительство объявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

Идею осудили в самой Бельгии, а в Еврокомиссии назвали намерения венгерских властей неприемлемыми и пообещали принять ответные меры.

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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации еще одного командира Хезболла 2024-09-30 12:28