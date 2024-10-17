Политика Зеленский в Брюсселе предложил решение для сдерживания путина

2024-10-17 20:48

 

Президент Владимир Зеленский предложил в Брюсселе разместить в Украине ракетный комплект для сдерживания российского диктатора Владимира Путина во время представления плана победы.

Об этом он сказал, выступая на заседании Европейского совета.

Речь идет о соответствующем ракетном комплекте. Детали предоставили партнерам, которые могут это сделать – США, Британия, Франция, Италия и Германия.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина имеет "четкие" разведывательные данные, что Китай до сих пор активно помогает россиянам в войне.

"Путин хочет сравниться с уровнем производства вооружения ваших стран до следующего года. И он получает помощь из КНДР с вооружением и сейчас - даже с людьми. Плюс Иран. К сожалению, мы получаем сигналы, что Китай до сих пор активно помогает России тянуть эту войну. У нас есть четкие данные разведки", - подчеркнул лидер Украины.

Напомним, Зеленский отправился в Брюссель с Планом победы Украины.

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