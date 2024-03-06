Второй срок Трампа - это возвращение к "хаосу, расколу и тьме", - Байден

Президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором похвалил работу своей администрации и назвал возможный возврат в Белый дом своего предшественника Дональда Трампа возвращением к "хаосу, расколу и тьме".
Об этом сообщает CNN.
"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим.
(Трампом) двигает оскорбление и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", - заявил Байден.
Он также напомнил о достижениях своей администрации относительно рабочих мест, инфляции, цен на рецептурные лекарства и контроля над оружием.
Байден утверждает, что если Трамп вернется в Белый дом, прогресс, достигнутый его администрацией, будет под угрозой.