Политика Процедура назначения Валерия Залужного послом Украины в Великобритании уже запущена

2024-03-11 11:33

Процедура назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании уже запущена. В настоящее время идет оформление соответствующих документов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"Сейчас начались процедуры по оформлению необходимых документов, связанных с назначением Залужного на должность посла в Британии. Поступило соответствующее представление министра иностранных дел с таким предложением. Оно было поддержано и согласовано президентом Украины", - сказал он.

По словам представителя ОП, после согласования кандидатуры Залужного на должность должны пройти еще определенные процедуры.

"И после этого формальным финалом этой истории является указ президента о назначении послом соответствующей кандидатуры, который появится после получения агремана от британской стороны", - добавил Сибига.