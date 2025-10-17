Життя Керівницство Нафтогазу закликало українців намагатися максимально економити газ

2025-10-17 11:32

Цього тижня використання газу в Україні зросло на понад 20%. Про це заявила заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталя Бойко на Київському міжнародному економічному форумі.

"Ми споживаємо зараз значно більше, ніж минулого року в аналогічний день", - сказала вона.

Бойко зазначила, що із початку цього тижня споживання газу зросло на понад 20%. Вона закликала українців максимально економити ресурси.

Зазначається, що Нафтогаз починає відновлення своїх об'єктів після російських атак відразу, як це стає можливим.

Крім того, компанія працює над залученням фінансування для забезпечення імпорту газу. Йдеться про залучення кредитів і грантове фінансування. Нафтогаз також веде переговори із партнерами щодо отримання необхідного для ремонтів обладнання.