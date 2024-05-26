Политика Зеленский ответил на заявление путина о "нелегитимной" власти в Украине

2024-05-26 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, подвергшего сомнению легитимность украинской власти.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы знают свою Конституцию и закон, а высказывания Путина о "нелегитимности Зеленского" скучны и неинтересны для адекватных людей.

Об этом президент Украины сказал в интервью изданию "Власть"

"Украинцы знают свою Конституцию, знают закон. Понимаем, что эти высказывания нелегитимного президента Российской Федерации относительно легитимности президента Украины, честно говоря, скучны, неинтересны. Все адекватные люди умеют читать закон, а я считаю, что если ты умеешь читать, то прочти и найди вывод. И все. Это меня вообще не очень беспокоит", — сказал Зеленский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выразил сомнения в легитимности украинской власти. Он считает, что "ответ на этот вопрос следует искать в конституции Украины".