Жизнь Пенсии в Украине: кому подняли выплаты на 4 тысячи гривен

2024-06-01 11:30

 

Повысят выплаты только небольшому количеству украинцев.

С июня пенсии в Украине будут перечислены, и некоторым уже повысили выплаты на 4 тысячи гривен. Однако большая часть пенсионеров получает меньше средней суммы.

Об этом пишет издание OBOZ.

С 1 июня 2024 года будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Повышение коснется только небольшой части получателей. В этом году средняя пенсия в Украине увеличилась на 400 грн, и большинство пенсионеров получают менее 5 тысяч грн в месяц. Особую категорию составляют судьи, пенсии которых увеличились на 4 тысячи грн и теперь превышают 100 тысяч грн в месяц.

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Средняя пенсия в Украине с начала года увеличилась с 5,3 до 5,7 тыс. грн. Однако эта цифра не отражает реальную картину, поскольку выплаты значительно отличаются по регионам. К примеру, в Киеве средняя пенсия составляет 7848 грн, тогда как в Тернопольской области — 4399 грн, согласно данным Пенсионного фонда Украины.

Большинство пенсионеров (44%) получают пенсию до 4 тысяч гривен, из них 26,84% получают до 3 тысяч гривен, и 17,2% — от 3 до 4 тысяч гривен. Еще 18,6% пенсионеров имеют пенсию от 4 до 5 тысяч гривен, что составляет 62,6% всех пенсионеров.

Ранее стало известно, что с 1 июня произойдет перерасчет пенсий в Украине, но не всем. Выполнившие в апреле определенные условия могут рассчитывать на доплату почти в размере 1 000 грн.

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