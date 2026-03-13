ВІЙНА В Україні ДБР розслідує майже 3000 кримінальних справ про держзраду та колабораційну діяльність

2026-03-13 12:28

З початку повномасштабного вторгнення росії ДБР розслідує 2 961 кримінальне провадження щодо злочинів проти національної безпеки. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що розслідується

  • 1 977 проваджень - за фактами державної зради
  • 774 провадження - за колабораційну діяльність
  • 53 провадження - за пособництво державі-агресору інші - за суміжними статтями.

Станом на березень 2026 року, у межах цих розслідувань:

  • 1 627 особам повідомлено про підозру;
  • 522 особи оголошено в розшук;
  • 1 361 особу перевіряють на причетність до злочинів проти національної безпеки;
  • 1 416 обвинувальних актів уже направлено до суду.
