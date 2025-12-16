Економіка В Україні тільки з початку 2025 року закрилось 11 223 приватні компанії

2025-12-16 10:28

В Україні за неповний 2025 рік (11 місяців) закрилось 11 223 компанії. Сплеск закриттів припав на вересень, коли свою роботу припинили одночасно 1464 підприємства. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Найбільш життєздатними стали акціонерні товариства - середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трохи відстали органи місцевого самоврядування - 27 років 10 місяців, та держпідприємства - 26 років та 7 місяців.

Найменші "строки життя" виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Найбільш вразливими в цьому році виявилися громадські організації - 1498 закрилося. Середній "термін життя" ГО в Україні — 11 років.

Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Середній строк існування компаній, які припинили роботу, дуже різниться. Найдовше протримались підприємства сфери освіти - 23 роки та 10 місяців, охорони здоров'я - 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності - понад 22 роки.

"Наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались 2025-го, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.