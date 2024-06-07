Александр Усик посоветовал Деонтею Уайлдеру завершить профессиональную карьеру

Александр Усик присоединился к тем специалистам, которые советуют Деонтею Уайлдеру завершить профессиональную карьеру. Украинский абсолютный чемпион мира выразил такую точку зрения, комментируя победу Чжана Чжилэя над американцем.
Усик считает, что поражение, а главное - тяжелый нокаут при этом, ставят крест на дальнейших выступлениях "Бронзового бомбардировщика".
"Это было хорошее сражение, но я думаю, что для Деонтея это конец", - сказал Усик в эфире 3 Knockdown Rule.
Напомним, Чжан Чжилэй нокаутировал Деонтея Уайлдера в пятом раунде.