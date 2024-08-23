Спорт Энтони Джошуа потерял сон из-за титулов Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-08-23 19:31

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира, и это его заветная мечта. Об этом рассказал основатель промоутерской компании Matchroom Барри Хирн.

По словам функционера, британец очень хочет провести бой с Тайсоном Фьюри или Александром Усиком, чтобы объединить все титулы.

"Джошуа хочет победить Усика. Во втором поединке, думаю, все согласятся, что Энтони выглядел лучше, чем в первом. После второго поражения он отошел в сторону, перегруппировался и вернулся. Джошуа - особый тип боксера.

Деньги - это хорошо, но деньги у него уже есть. Более чем достаточно. Он хочет побеждать. Он хочет оставить наследство. Мне кажется, Джошуа не будет нормально спать, пока не объединит титулы в поединке с Усиком или Фьюри", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, свой следующий бой Джошуа проведет в сентябре против Даниэля Дюбуа за титул IBF.