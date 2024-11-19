Спорт Новый объединенный чемпион мира в тяжелом весе заявил, что хоть сейчас готов бросить перчатку Усику

2024-11-19 13:35

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Хильберто Рамирес, объединивший титулы в бою с Крисом Билламом-Смитом, заявил, что не против встретиться в ринге с Александром Усиком.

По словам мексиканского боксера, он готов к поединку с украинским бывшим абсолютом крузервейта, если тот захочет вернуться в этот дивизион.

"Да, безусловно, я также хочу быть чемпионом в супертяжелом весе, и все возможно. Посмотрите на Усика, что он сделал. Он не больше меня. Думаю, я тоже могу это сделать.

Возвращение Усика в тяжелый вес и бой со мной? Я готов. Если он захочет, то я более чем готов. Буду рад подраться с ним, потому что он один из моих кумиров. Я также хочу подраться с ним, поскольку то, что он сделал в боксе, впечатляет", - сказал Рамирес в комментарии Sky Sports Boxing.

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