Спорт WBC признала Александра Усика лучшим боксером года, оказавшим влияние на мировой спорт

2025-01-08 11:28

Чемпион мира в хевивэйте Александр Усик получил звание "боксер года" по версии WBC. В 2024 году Усик дважды победил до этого непобедимого Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелой категории.

WBC прокомментировала свой выбор следующим образом:

Усик постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из лучших боксеров своего поколения.

Ранее приводились слова бывшего чемпиона мира по боксу, который сказал, что Усик "находится в своей отдельной лиге по сравнению с другими сверхтяжеловесы".

subscriber subscriber

Еще по теме

Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд дал свой прогноз боя Усик- Фьюри

2024-12-21 12:29

Новый объединенный чемпион мира в тяжелом весе заявил, что хоть сейчас готов бросить перчатку Усику

2024-11-19 13:35

Энтони Джошуа потерял сон из-за титулов Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-08-23 19:31

Александр Усик посоветовал Деонтею Уайлдеру завершить профессиональную карьеру

2024-06-07 18:28

Еще новости в разделе "Спорт"

WBC признала Александра Усика лучшим боксером года, оказавшим влияние на мировой спорт

2025-01-08 11:28

Основной форвард Ювентуса Душан Влахович может покинуть туринский клуб

2025-01-06 14:39

Глава промоутерской компании Эдди Хирн подобрал будущего соперника для Александра Усика

2025-01-04 13:34

Милан официально подтвердил увольнение экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку

2025-01-04 10:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

WBC признала Александра Усика лучшим боксером года, оказавшим влияние на мировой спорт 2025-01-08 11:28
Основной форвард Ювентуса Душан Влахович может покинуть туринский клуб 2025-01-06 14:39
Глава промоутерской компании Эдди Хирн подобрал будущего соперника для Александра Усика 2025-01-04 13:34
Милан официально подтвердил увольнение экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку 2025-01-04 10:31