Спорт WBC признала Александра Усика лучшим боксером года, оказавшим влияние на мировой спорт

2025-01-08 11:28

Чемпион мира в хевивэйте Александр Усик получил звание "боксер года" по версии WBC. В 2024 году Усик дважды победил до этого непобедимого Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелой категории.

WBC прокомментировала свой выбор следующим образом:

Усик постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт. Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из лучших боксеров своего поколения.

Ранее приводились слова бывшего чемпиона мира по боксу, который сказал, что Усик "находится в своей отдельной лиге по сравнению с другими сверхтяжеловесы".