ВОЙНА В Украине Верховная Рада готовит серьезные изменения по наказанию для дезертиров

2024-06-11 12:27

На рассмотрение депутатов представлен проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения. В нем, в частности, речь идет об изменениях по наказанию дезертиров.

В законопроекте предусмотрено, что за дезертирство не будет назначаться наказание в виде лишения свободы, если до окончания расследования военнослужащий добровольно вернется на службу.

Это касается случаев, когда такое преступление было совершено впервые.

С начала полномасштабного вторжения начато 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Напомним, ранее на Прикарпатье задержали и объявили подозрение дезертиру, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военнослужащих.