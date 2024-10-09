ВОЙНА В Украине ГБР способствует отмене уголовной ответственности за СЗЧ

2024-10-09 14:31

Государственное бюро расследований проводит работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части. Этому, в частности, способствуют недавние изменения в УКУ, позволяющие судам принимать соответствующие решения. Об этом информирует пресс-служба ГБР.



В частности, в конце сентября Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области принял решение не арестовывать военнослужащего, который в декабре 2023 года без соответствующих приказов покинул расположение воинской части, которая дислоцировалась на Днепропетровщине.



Примечательно, что в ходе досудебного расследования уголовного производства следователи ГБР установили местонахождение военного и задержали его.



Мужчине объявили подозрение за самовольное оставление воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины).



В рамках судебного разбирательства военный заявил ходатайство об освобождении его от ответственности из-за желания продолжать военную службу в одной из частей, командир которой дал согласие на зачисление военного.



Так, на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины суд постановил освободить военного от уголовной ответственности.



Кроме того, 2 октября Беляевский районный суд Одесской области и Корабельный районный суд Николаева освободили от уголовной ответственности двух военнослужащих одной из механизированных бригад. Один из них покинул место службы в ноябре 2022 года, другой - в январе 2024 года, во время дислокации их подразделения в Винницкой области.



Также аналогичный приговор 7 октября вынес Саратский районный суд Одесской области в отношении заместителя командира роты другой воинской части, оставившего место службы в декабре 2024 года, тоже во время дислокации в Винницкой области.



Правоохранители задержали военных. Поскольку военные покинули место службы впервые и добровольно решили продолжить службу, они на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины были освобождены из-под стражи.



Руководство одной из военных бригад согласилось принять этих лиц на службу, поэтому они продолжат защищать страну в составе этого военного подразделения.



В свою очередь, в ГБР напомнили, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевой обстановке, карается лишением свободы до десяти лет.



"Поэтому те, кто впервые попал в такую ​​ситуацию, имеют шанс вернуться в строй, помочь своим собратьям защищать страну и продолжать жить без угрызений совести и конфликтов с законом", - добавили в сообщении.