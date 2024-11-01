ВОЙНА В Украине За месяц ГБР добилось разрешения вернуться на службу для почти сотни дезертиров

2024-11-01 15:37

Государственное бюро расследований проводит кропотливую работу по выявлению и возвращению на службу бойцов, впервые самовольно покинувших свои части. Этой работе способствуют недавние изменения в Уголовный Кодекс Украины, позволяющие судам принимать соответствующие решения. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что только в октябре по материалам ГБР суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не арестовывать военных, а разрешить им вернуться на службу.

В частности, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение относительно военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно покинул расположение воинской части в Донецкой области.

Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его. Задержанный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.

Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд постановил освободить его от уголовной ответственности.

Также сообщается, что в конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре прошлого года самовольно покинул дислоцированную на Волыни военную часть. Однако мужчина раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. На основании этого суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности.

Как известно, самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, карается лишением свободы до 10 лет. Но у тех, кто впервые попал в такую ​​ситуацию, есть шанс вернуться на службу.