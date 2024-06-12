Спорт Ребров раскрыл подробности травмы Миколенко перед стартом Евро-2024

2024-06-12 21:37

Виталий получил повреждение в контрольной игре с Молдовой.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о травме защитника национальной команды Виталия Миколенко, которую он получил в товарищеском матче против Молдовы в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2024.

25-летний футболист английского "Эвертона" из-за травмы был вынужден покинуть поле на 30-й минуте поединка. Его заменил Александр Зинченко.

После завершения встречи Ребров сообщил, что у Миколенко обнаружили проблемы с голеностопом. По его словам, эта травма новая и не связана с предыдущим повреждением, из-за которого Виталий пропустил конец сезона АПЛ.

"Это другой голеностоп, не тот самый. Надеюсь, что после обследования все будет нормально", – сказал Ребров во флешзоне после матча с Молдовой.

"Мне сказали, что ему уже сделали МРТ. Насколько я понимаю, все не так страшно. Будем надеяться, а завтра сделают еще одно обследование. Я немного успокоился, потому что мне сказали, что нет ничего страшного", – добавил наставник "сине-желтых" на пресс-конференции по итогам игры.

Сборная Украины на стадионе "Зимбру" в Кишиневе разбила Молдову со счетом 4:0. Для "сине-желтых" это был последний спарринг перед стартом континентального первенства. Ранее наша команда сыграла вничью с Германией (0:0) и уступила Польше (1:3).

Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.