Рекордна серія: Динамо Київ не програло вже 39 матчів УПЛ поспіль

Київське Динамо зіграло результативну нічию з львівськими Карпатами (3:3) в черговому турі української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" встановили новий орієнтир серії без поразок в елітному дивізіоні.
Динамо не програло 39 матчів поспіль. Востаннє чемпіон України поступився в 28-му турі позаминулого сезону. З того часу кияни здобули 26 перемог і ще 13 поєдинків звели в нічию.
Попередня рекордна серія Динамо без поразок припала на 2014-2015 рр. Під керівництвом Сергія Реброва тоді "біло-сині" не програли 38 матчів поспіль. Абсолютний рекорд УПЛ належить донецькому Шахтарю – 55 поєдинків.