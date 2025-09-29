Спорт Рекордна серія: Динамо Київ не програло вже 39 матчів УПЛ поспіль

2025-09-29 09:35

Київське Динамо зіграло результативну нічию з львівськими Карпатами (3:3) в черговому турі української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" встановили новий орієнтир серії без поразок в елітному дивізіоні.

Динамо не програло 39 матчів поспіль. Востаннє чемпіон України поступився в 28-му турі позаминулого сезону. З того часу кияни здобули 26 перемог і ще 13 поєдинків звели в нічию.

Попередня рекордна серія Динамо без поразок припала на 2014-2015 рр. Під керівництвом Сергія Реброва тоді "біло-сині" не програли 38 матчів поспіль. Абсолютний рекорд УПЛ належить донецькому Шахтарю – 55 поєдинків.

