Спорт Сергій Ребров залишиться головним тренером національної збірної України

2026-04-07 14:35

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров планує залишитися на своїй посаді, продовживши угоду з Українською асоціацією футболу.

Цю інформацію озвучив журналіст Віктор Вацко, наголосивши, що наставник команди готовий зменшити свою зарплату для збереження посади на чолі "синьо-жовтих".

"Ребров дає меседж, що він готовий обговорювати продовження контракту з УАФ.

Мені навіть сказали, що у цьому повідомленні була така історія, що Ребров готовий піти на зниження зарплати, але залишитися на посаді головного тренера національної збірної.

Мені кажуть, що Ребров вважає успішною свою роботу зі збірною України", - розповів Вацко.

Нагадаємо, що чинна угода Реброва з УАФ закінчується влітку 2026 року. Раніше під його керівництвом збірна України не виконала завдання з виходу на чемпіонат світу-2026, поступившись у півфіналі плейоф кваліфікації Швеції (1:3). У наступному товариському матчі українці мінімально обіграли Албанію (1:0).