Спорт Сыграет ли на Евро? Врач сборной Украины рассказал детали травмы Миколенко

2024-06-13 18:26

У защитника национальной команды и английского Эвертона еще есть шансы сыграть на чемпионате Европы.

У Виталия Миколенко еще есть шанс сыграть на Евро-2024, впрочем, конкретные даты восстановления защитника Эвертона станут известны позже. Об этом сообщил главный врач сборной Украины Роман Жолобайлюк.

Специалист, в частности, сообщил, что это новое повреждение и не касается того, которое футболист получил раньше, играя за клуб.

"Самое главное, что хочу сказать - это другая концовка, но травма довольно интересная. Это не травма голеностопного сустава - это травма стопы.

Там есть такой интересный суставчик, который в медицине называется Лисфранка, и эта зона у него получила повреждение, на счет степени повреждения и сроков реабилитации мы сможем говорить только после того, как проведем сегодня магнитно-резонансную томографию.

Самое страшное, что мы предполагали, не подтвердилось, поэтому увидим. Конечно, можем что-то более конкретно говорить только после полного обследования", - сказал Жолобайлюк в комментарии УАФ.

Напомним, Виталий Миколенко получил повреждение в товарищеском матче против Молдовы, из-за чего был заменен уже на 30-й минуте матча.