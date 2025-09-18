Спорт Евертон через численні травмування гравців прагне посилити позицію Віталія Миколенка

2025-09-18 12:30

Англійський Евертон може посилити свій склад у проміжку між трансферними вікнами.

Як інформує Football Insider, "іриски" розглядатимуть можливість підписання крайнього захисника, якщо їхні проблеми з травмами не вщухнуть. Мерсисайдці не збираються чекати зими і підпишуть контракт з тим, хто наразі є вільним агентом.

Серед лівих захисників, які зараз перебувають без клубу, можна відзначити: Ренана Лоді, який односторонньо розірвав контракт з Аль-Хілялем, Серхіо Регілона та Лейвіна Кюрзаву.

Щодо правих захисників, які можуть перейти в Евертон прямо зараз, то це: Хав’єр Манкільйо, Маттіа де Шільо та Джамал Льюїс.

