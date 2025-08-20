Спорт Усику через травму дозволили відкласти переговори щодо поєдинку проти Джозефа Паркера

2025-08-20 14:46

Абсолютному чемпіону у надважкій вазі Олександру Усику (24-0, 15 КО) дозволили відкласти початок обговорень щодо поєдинку з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Всесвітня боксерська організація (WBO) наприкінці липня затвердила бій між українцем і новозеландцем, однак абсолютний чемпіон попросив відкласти обов’язковий захист титулу.

Український боксер повідомив про травму і наголосив, що йому потрібно більше часу для відновлення після серії важких боїв на високому рівні в останні роки.

Як повідомляє Sky Sports, WBO пішла назустріч Усику і надала йому відстрочку для початку обговорень щодо захисту титулів проти Паркера. Скільки часу було виділено українцю, не уточнюється.