Жизнь Зимний сценарий отключения света на 20 часов: прогнозы от "Укрэнерго"

2024-06-16 14:30

СМИ пишут, что зима в Украине может быть и без света и без тепла.

Пока трудно сказать, что будет с украинской энергосистемой и отключениями света зимой. В частности, все зависит от способности Украины восстановить поврежденные мощности и атаки России.

Информацию некоторых СМИ и заявления специалистов о длительных отключениях зимой прокомментировал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в комментарии "УП".

"Никто не знает, какие повреждения нас ждут в ближайшие месяцы и то, с каким парком энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях мы подойдем к осенне-зимнему периоду", — высказался он.

По словам Кудрицкого, такие прогнозы сейчас сравнимы с гаданием на кофейной гуще. Впрочем, существует как пессимистический сценарий, так и более оптимистичный, зависящий от повреждений объекта энергетики.

Он замечает: действительно, зимой свет могут давать по несколько часов в день – это "пессимистический сценарий". Кудрицкий объясняет, что тогда периоды отключений "могут продолжаться не 4 часа через 4, а 6-7 часов без света и 2-3 часа со светом".

Специалисты "Укрэнерго" сейчас прорабатывают несколько сценариев по прохождению отопительного сезона, говорит гендиректор "Укрэнерго". По его словам, с этими деталями ознакомлены лишь небольшой круг лиц, поэтому журналисты или представители других энергетических компаний имеют достоверный план по ситуации с электроэнергией зимой.

"Есть сценарии с холодной и теплой зимой. Пока это гадание на кофейной гуще. Как оператор, мы просчитываем самые плохие и самые лучшие случаи нас может ожидать, и действия во время каждого из них. Но ориентировать людей, что электричества не будет 12-15-20 часов мы просто не можем, потому что никто не знает, что действительно нас ждет", — сказал Кудрицкий.

Материал BBC о самом мрачном сценарии зимы

Журналисты BBC пишут, что зимой украинцы могут быть до 20 часов в сутки без света и тепла. По словам авторов материала, — это самый плохой сценарий. он может оказаться реальностью, если Россия продолжит атаковать электростанции. Частично проблема состоит в том, что украинские тепловые и гидроэлектростанции тяжело и дорого ремонтировать.

"На ремонт некоторых уйдет годы, а другие могут никогда не возобновить работу", — сказала директор по коммуникациям НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.