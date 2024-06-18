Экономика Украина находится на грани дефолта — Reuters

2024-06-18 17:37

Министр финансов уверяет, что Украина достигнет согласия до 1 августа.

Украине грозит дефолт. Представители страны в ходе официальных переговоров не смогли достичь согласия с группой владельцев облигаций по уменьшению кредитной нагрузки около 20 миллиардов долларов международного долга.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соглашение с держателями международных облигаций, которое позволило Украине приостановить выплаты после вторжения России в страну в 2022 году, истекает в августе. Переговоры со специальным комитетом владельцев облигаций продолжались почти две недели

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал и заявил, что переговоры будут продолжены. Он ожидает, что правительство достигнет согласия к 1 августа.

Однако издание пишет, что предложение правительства Украины и встречное предложение владельцев облигаций показали, насколько далеки и тяжелая борьба, с которой столкнется Украина за реструктуризацию долга в ближайшие недели.

"Украина стремится пересмотреть свой долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам, одновременно удовлетворяя требования Международного валютного фонда (МВФ) по реструктуризации", - сказано в статье информационного агентства.

"Хотя Украина и Специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, (они — ред.) будут продолжать взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих советников", — говорится в заявлении правительства, добавив, что специальная группа контролирует примерно 20% непогашенных облигаций.

Украинские власти также продолжат двусторонние переговоры с другими инвесторами.

Владельцы облигаций заявили, что предложение правительства требовало списания, которое "существенно превышало" ожидаемые рынками 20%.