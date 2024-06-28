Спорт Руслан Ротань назвал виновников провала сборной Украины на Евро-2024

2024-06-28 11:32

Руслан Ротань назвал украинских журналистов одними из виновников провала сборной Украины на чемпионате Европы по футболу.



По словам главного тренера олимпийской команды, СМИ переоценили наших футболистов и этим навредили самим игрокам.



В то же время Ротань поблагодарил футболистов национальной команды. По его мнению, последние два матча показали настоящую силу сборной.



"Я хотел бы поддержать нашу сборную Украины. Два последних матча мы провели на достаточно достойном уровне - все шло по нашему сценарию. Самый главный промах - это первая игра, где минуты волнения, начало турнира. Начало турнира, оно всегда нервное.



С этими нервами наши ребята не справились. К сожалению, этот турнир мы проиграли в первой игре.



В игре со Словакией и Бельгией наши ребята заслуживали больше. Бельгия - самый сильный соперник в этой группе, и мы с ними играли на равных. Обыграли сборную Словакии, проигрывая по ходу поединка.



Хочется поддержать ребят. Я все равно скажу, что у нас достаточно молодая команда, мы набираемся опыта на таких форумах. Я уверен, что предстоящие победы впереди. Надо набраться терпения.



Я считаю, что журналисты перед стартом турнира переоценили футболистов. Какие-то цены называли… Сразу такое чувство, что не деньги играют в футбол. Они переоценили, и все передалось на наших футболистов", - сказал Ротань BurBuzz.



Напомним, сборная Украины покинула турнир уже после группового раунда.