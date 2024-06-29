Жизнь Отключение света 29 июня: ДТЭК и "Укрэнерго" сообщило о графиках

2024-06-29 10:30

 

Критическую инфраструктуру не будут обесточивать.

В субботу, 29 июня, в Украине будут действовать в течение суток отключения света : графики начались уже в 00:00.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", — подчеркнули в НЭК.

Питание объектов критической инфраструктуры не будет ущемлять.

В ДТЭК, в свою очередь, информируют, что ограничения будут применять на протяжении всех суток в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях.

Графики отключений по адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго и ДТЭК.

Напомним, в Минэнерго сообщали, будут ли отключения света выходными, ведь ситуация с энергоснабжением сложная.

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