Курйози 30-річний киянин перевозив на даху власної іномарки ударний дрон типу Shahed

2025-11-06 10:31

Правоохоронці вилучили у киянина російський ударний дрон типу "шахед". Про це повідомило столичне управління Нацполіції.

"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

"Фахівці оглянули небезпечний предмет – ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", – запевнили в поліції.

Власником авто виявився 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації. Він заявив, що планував передати безпілотник до музею.

Поліцейські вилучили дрон для проведення додаткової перевірки. Встановлюються усі обставини події.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Києві викрили поліцейського, який вимагав 25 тисяч доларів за "кришування" нелегального бізнесу

2025-10-28 10:30

У ніч проти 23 жовтня ворог атакував Україну 130 ударними БпЛА - 92 дрони вдалося знешкодити

2025-10-23 11:34

Удар по Києву: Кількість поранених зросла до 22 людей, з яких четверо дітей

2025-10-22 12:30

Удари по Києву визнано свідомим та цілеспрямованим терором проти мирного населення України

2025-09-28 16:54

Еще новости в разделе "Курйози"

30-річний киянин перевозив на даху власної іномарки ударний дрон типу Shahed

2025-11-06 10:31

В Австралії школярів звільнили від державного іспиту через помилку вчителів

2025-11-01 13:34

У Лондоні жінка отримала екологічний штраф за те, що вона вилила залишки кави у каналізаційний люк

2025-10-24 13:30

В Іспанії на період святкування Геловіну заборонили брати з притулків чорних котів

2025-10-21 12:27
Все статьи раздела "Курйози"

Курйози

30-річний киянин перевозив на даху власної іномарки ударний дрон типу Shahed 2025-11-06 10:31
В Австралії школярів звільнили від державного іспиту через помилку вчителів 2025-11-01 13:34
У Лондоні жінка отримала екологічний штраф за те, що вона вилила залишки кави у каналізаційний люк 2025-10-24 13:30
В Іспанії на період святкування Геловіну заборонили брати з притулків чорних котів 2025-10-21 12:27