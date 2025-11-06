Курйози 30-річний киянин перевозив на даху власної іномарки ударний дрон типу Shahed

2025-11-06 10:31

Правоохоронці вилучили у киянина російський ударний дрон типу "шахед". Про це повідомило столичне управління Нацполіції.

"Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА", – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

"Фахівці оглянули небезпечний предмет – ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян", – запевнили в поліції.

Власником авто виявився 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації. Він заявив, що планував передати безпілотник до музею.

Поліцейські вилучили дрон для проведення додаткової перевірки. Встановлюються усі обставини події.