ВОЙНА В Украине ПВО Украины успешно отразили массивную ракетно-дроновую атаку врага

2025-02-25 13:35

В ночь на вторник рашисты запустили по Украине семь крылатых ракет Х-101 и 213 беспилотников разного типа. Большинство целей уничтожила ПВО, сообщили Воздушные силы ВСУ 25 февраля.

Противник запустил дроны из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск. Крылатые ракеты запустили самолеты стратегической авиации Ту-95мс.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще 79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий (обычно это происходит под влиянием РЭБ).

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